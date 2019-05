16.05.2019

An den Schießständen im Bürgerhaus Zahling sollen Mängel beseitigt werden.

Dorfwettbewerb Obergriesbach nimmt nicht am Dorfwettbewerb unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ teil. Das letzte Mal, als Bürgermeister Schwegler das Thema vorgebracht hatte, hatte Berthold Schmitt ausführlich erklärt, im Ort sei mehr schlechter geworden als besser. In der Sitzung am Dienstagabend teilte Schmitt die Informationsbroschüre zum Thema aus und plädierte dafür, die zeitintensive Teilnahme zu vertagen. Dafür sprachen sich zunächst Stefan Asam, Hubert Wachinger und Markus Weber aus. Der Rest des Gremiums stimmte ebenfalls zu.

der Bürgerversammlung Im Eiltempo erklärte Schwegler, dass alle Themen der Bürgerversammlung aufgegriffen wurden: Der Standort des neuen Funkmasts sei von Fachingenieuren geprüft worden. Um die Parkplatzsituation in der Annastraße zu entschärfen, habe der Eigentümer nun eine private Fläche angemietet. Der Bauhof-Traktor sei angeschafft worden, weil der alte zu klein geworden war. Ein Schneefang auf den Straßenabschnitten zwischen Zahling und Pfaffenzell sowie Zahling und Edenried könne nicht den gewünschten Effekt bringen. Voraussichtlich stehen die Bauplätze im Baugebiet in Zahling ab 2020 zum Verkauf. Zum unbefestigten, steilen Weg zwischen Zahling und Griesbeckerzell erklärte Schwegler, dass eine Asphaltierung vermutlich die beste Idee wäre. Die Gemeindeverbindungsstraße Richtung Pfaffenzell soll nach Aussage der Nachbargemeinde Affing von den Schlaglöchern befreit werden. Mit dem Reiter, der dem Pferdeäpfelweg von Obergriesbach nach Zahling zu seinem Namen verhalf, wird Kontakt aufgenommen.

für Zahlinger Schützen Der Schützenverein Edelweiß Zahling erhält einen Zuschuss in Höhe von knapp 3000 Euro, um Mängel an den Schießständen im Bürgerhaus Zahling zu beseitigen. Die Entscheidung fiel weder diskussionslos noch einstimmig. Hubert Wachinger sprach sich dafür aus, maximal zehn Prozent der beantragen Summe zu bezahlen, schließlich handle es sich um Maßnahmen, die nicht der Eigentümer, also die Gemeinde, sondern der Verein zahlen müsse. Hans Greppmeier plädierte dafür, 50 Prozent zu bezahlen. Final entschieden sich neun Gemeinderäte dafür, den vollen Zuschuss von knapp 3000 Euro zu bezahlen.

für Kriegsgräber Im vergangenen Jahr erhielt der Volksbund Deutscher Kriegsgräber einen Zuschuss von 50 Euro, in diesem Jahr erhöhte die Gemeinde auf 100 Euro. Elf Gemeinderäte stimmten dafür. (brast)

