Längst schon ist das Kasimir-Haus von der Gemeinde Todtenweis angemietet und entsprechend hergerichtet, damit etwa die Initiative „Marktplatz der Generationen“, die Eltern-Kind-Gruppe, der Frauenbund oder der Wasserzweckverband Lechrain hier tagen können. Nun lag der für diese Aktivitäten nötige „Antrag auf Nutzungsänderung“ vor. Alle Räte stimmten dafür.

Die Gemeinde Todtenweis überweist dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) einen Zuschuss von 1160 Euro. Das Kommunalgremium folgte damit einstimmig dem BRK-Antrag.

Konrad Carl gab bekannt, dass die Rechtsaufsicht im Landratsamt die Todtenweiser Haushaltsatzung 2019 genehmigt hat. Sie tritt damit rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Gemeinderat Franz Färber hatte schon vor Längerem moniert, dass der Bach durch Todtenweis verschlammt sei. Bürgermeister Konrad Carl korrigierte: „Die Wasserentnahmestelle der Feuerwehr ist bereits gesäubert.“ Doch Färber klagte auch generell über den hohen Schlammgehalt. Carl hielt dem entgegen, dass die Fachkräfte im Wasserwirtschaftsamt gerade dieses Todtenweiser Management an den Gewässern III. Ordnung gelobt hätten. Darauf Färber pampig: „Ich hab’s dir gesagt. Wenn was los ist, ist das deine Sache.“ Konrad Carl blieb locker und deutete auf seinen Stuhl: „Manchmal ist es an dieser Stelle wichtig, einen Arsch in der Hose zu haben. In dieser Sache habe ich die Fachstellen auf meiner Seite.“ (mgw)

