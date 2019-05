vor 44 Min.

Ob eine Erweiterung des Windparks im Blumenthaler Forst möglich sei, wollte ein Bürger wissen. „Da ist nichts geplant“, so Habermanns Antwort. Für weitere Fragen des Bürgers, unter anderem nach der Auslastung, verwies Habermann auf die Betreiber. Auch für den Schattenschlag, den der Bürger am Röckerszellerweg monierte, seien diese die Ansprechpartner oder das Landratsamt.

Klagen gab es über eine mangelhafte Umzäunung am Spielplatz, zum Winterdienst und über dauerbelegte Parkplätze am Gemeinschaftshaus. Ein Bürger wollte wissen, ob man zwei hohe Bäume, die „Dreck machen“, nicht durch kleinere, „schönere“ ersetzen könne. Dazu soll es einen Ortstermin geben. Der Kreisverkehr an der B300-Auffahrt soll noch bepflanzt werden. Freiwillige, die sich darum kümmern wollen, sollen sich melden.

Gallenbach hat derzeit 510 Einwohner, davon 277 Männer und 233 Frauen. Das sind 23 mehr als Anfang 2010. (bac)

