vor 56 Min.

Beim „Forum Zukunft (Forum Z) im April in Blumenthal haben sich rund 100 Teilnehmer mit der Nachhaltigkeit im Landkreis Aichach-Friedberg befasst. Sie erarbeiteten Ideen, Ansätze und Maßnahmen für eine ganzheitliche und nachhaltige Umweltschutz- und Klimapolitik und formulierten Fragen an die kommunale Politik (wir berichteten). Dabei ging es zum Beispiel um die Umsetzung des Volksbegehrens zur Artenvielfalt, um einen Gemeinwohl-Ökonomie-Schnelltest und eine Klimabilanz für die Kommunen oder um einen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr für Schüler, Studenten und Senioren. FDP-Stadtrat Patrick Kügle, der am Forum Z teilgenommen hat, hatte nun den Antrag gestellt, die Ergebnisse dem Stadtrat vorzustellen und eine Stellungnahme zu den aufgeworfenen Aspekten abzugeben. Vorgestellt wurden die Ergebnisse, diskutiert wurde darüber jedoch nicht.

Wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel erklärte, richteten sich die Fragen in erster Linie an den Landkreis, die Stadt sehe sich als Teil dieser Gemeinschaft. Sie werde sich der Beantwortung der Fragen gemeinsam mit den anderen Kommunen dann widmen, wenn der Landkreis dies als Gemeinschaftsaufgabe zur Behandlung weitergebe. Diese Vorgehensweise beschloss der Bauausschuss einstimmig.

Ein Ende zeichnet sich für die Bebauungsplanänderung für die Biogasanlage Froschham ab. Mit der Änderung wird für die Anlage statt der maximalen Feuerungswärmeleistung von 21900 Megawatt im Jahr die maximal produzierte Menge an Biogas festgeschrieben. Damit will der Betreiber flexibler auf den schwankenden Bedarf an Energie reagieren können. Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Stadtrat, den Satzungsbeschluss zu fassen, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird.

Keine Einwände hat der Bauausschuss auch gegen mehrere Änderungen bei der Biogasanlage an der Mühlenstraße in Ecknach. Auch hier soll wegen der schwankenden Nachfrage nach Energie flexibler Strom erzeugt werden. Dazu will der Betreiber das Gasspeichervolumen erhöhen und zwei zusätzliche Blockheizkraftwerk-Motoren mit den erforderlichen weiteren Anlagen und Gebäuden bauen. Die Biogasproduktion von rund 2,2 Millionen Normkubikmeter im Jahr soll nicht erhöht werden. Die Feuerungswärmeleistung soll von derzeit 1425 auf 4141 Kilowatt (kW) steigen. (bac)

