vor 21 Min.

Das Ergebnis der Bündelausschreibung auf der Suche nach einem Stromanbieter ergab: Künftig wird die Gemeinde ihren Strom von der Stadtwerke Augsburg Energie beziehen – für rund 4,8 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Bis dato lagen die Stromkosten bei rund 2,2 Cent pro Kilowattstunde.

In einer Pressemitteilung erklärte Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler, dass die Gemeinde bezüglich des Obergriesbacher Weihers erneut Gespräche geführt habe, die allerdings in keinem Konsens endeten. Nähere Details gibt es dazu nicht. Begründung: Es handle sich um eine „private Grundstücksangelegenheit“. An einer Lösung sei die Gemeinde nach wie vor interessiert. Gerhard Kinzel hakte ein und plädierte dafür, das Thema aus der öffentlichen Diskussion zu nehmen.

Einstimmig beschlossen die Räte die erste Änderung der Ortsrandsatzung nach Prüfung aller eingegangenen Stellungnahmen. Dieser Beschluss war auch nötig, um die Errichtung eines Einfamilienhauses auf eben diesem Grundstück abzunicken, was ebenfalls Thema in der Sitzung war. (brast)

Themen Folgen