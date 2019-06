00:34 Uhr

In Radersdorf darf in der Inchenhofener Straße ein Grundstück aufgefüllt werden. Und in der Bachstraße in Unterbernbach kann ein Einfamilienhaus errichtet werden.

Bei den Friedhofsmauern im gesamten Gemeindegebiet sieht der Bürgermeister großen Handlungsbedarf. Er will sich zunächst Rat holen von einem Maurermeister.

Beim Spielplatz in der Friedhofstraße in Kühbach musste der Kletterturm abgebaut werden. Lotterschmid wollte auf- grund der Schäden kein Risiko eingehen. Im Herbst soll der Turm mit einem Kostenaufwand von 20000 Euro wieder stehen.

Die Firma Crystal Geotechnik erhielt für 18000 Euro den Auftrag, ein Baugrundgutachten zu erstellen. Es geht um Kanalarbeiten in der Schrobenhausener Straße sowie im Bereich Marktplatz, Pfarrstraße und Magnusstraße.

Am Radersdorfer Badesee kommt ein Sicherheitsdienst zum Einsatz. Damit will die Kommune verhindern, dass es bei Abschlussfeiern von Schülern zu Vorfällen kommt wie in früheren Jahren, als hier randaliert wurde.

An die Caritas-Sozialstation Aichach werden 3300 Euro überwiesen, 77 Cent je Einwohner. (jeb)

