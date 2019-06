00:35 Uhr

Eine Stufe weiter ist die Bebauungsplanänderung für die Komturei Blumenthal. Wie berichtet, soll sie einen Anbau an die Küche ermöglichen und ein bereits gebautes Gewächshaus nachträglich legalisieren. Schon im Bauausschuss war die Anregung des Bayerischen Bauernverbands (BBV) diskutiert worden, die seiner Meinung nach zu schmale Durchfahrtsstraße auszubauen. Bauamtsleiterin Carola Küspert berichtete nun nach einem Ortstermin, die Straße sei ausreichend breit. Zu der 3,50 Meter breiten Asphaltstraße zählen die Seitenstreifen zur Verkehrsfläche, die somit 5,30 Meter breit ist. Begegnungsverkehr sei damit üblicherweise unproblematisch. Johanna Held (CSU), die in der Nachbarschaft wohnt, merkte dazu an, es sei dringend notwendig, dass man die Seitenstreifen auch befahren kann. Das sei wegen dort gelagertem Holz und parkenden Autos nicht möglich. Bürgermeister Habermann sagte zu, dies weiterzugeben. Nach dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss, den der Stadtrat mit 21:10 Stimmen fasste, folgt nun die öffentliche Auslegung. Weil sie das Gewächshaus nicht mittragen will, stimmte die CSU-Fraktion geschlossen dagegen.

Mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen ist eine Bebauungsplanänderung für die Biogasanlage Froschham in Oberbernbach. Wie berichtet, soll sie die flexiblere Stromproduktion ermöglichen.

Beschlossen sind die überplanmäßigen Ausgaben und die Jahresrechnung 2018, wie vom Finanzausschuss empfohlen. (bac)

Themen Folgen