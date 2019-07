vor 22 Min.

Einen Radlader schafft die Stadt für den Bauhof Aichach an. In nicht öffentlicher Sitzung ging der Auftrag für die Lieferung des Fahrzeugs, Fabrikat JCB 409, an die Firma Gruma Augsburg.

Die Caritas-Sozialstation Aichach bekommt einen Zuschuss von 77 Cent je Einwohner für das Jahr 2018. Bei 21280 Einwohnern wären das rund 16385 Euro. Der Finanzausschuss kürzte den Zuschuss gemäß einem Stadtratsbeschluss von 2003 um fünf Prozent. Die Sozialstation bekommt 15566 Euro. (bac)

