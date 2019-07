00:32 Uhr

Auf einem fast elf Hektar großen Grundstück beim Aichacher Stadtteil Sulzbach soll ein großer Solarpark entstehen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat am Dienstagabend die bisher eingegangenen Anregungen zum Bebauungsplan „Photovoltaik Sulzbach“ behandelt. Solche gab es zum Beispiel von der Bauleitplanung am Landratsamt, das sich eine Klarstellung der Formulierung „nicht statthaft“ wünschte. In der Abwägung verwies die Verwaltung hier auf den Duden, nach dem „statthaft“ unter anderem „erlaubt“ oder „zulässig“ bedeutet. Zur Eingrünung gab es Anregungen von der Unteren Naturschutzbehörde. Entsprechend wird zum Beispiel für die Eingrünung der Anteil an Ribes-Arten (Johannisbeere) auf maximal zwei Prozent begrenzt. Der Bauausschuss fasste mit 10:2 Stimmen die Empfehlung für den Billigungsbeschluss. Dagegen stimmten Manfred Huber und Manfred Schreier (beide FWG) wegen der Hanglage des Areals.

Ebenfalls den Billigungs- und Auslegungsbeschluss empfohlen hat der Bauausschuss für den Bebauungsplan „Am Riedweg“ in Klingen. Er soll den Bestand eines vorhandenen Gebäudes, in dem landwirtschaftliche Geräte untergebracht sind, und eines überdachten Holzlagers planungsrechtlich sichern.

Sitzungen Wegen der Fülle an Bauanträgen und der Sommerpause geht der Bauausschuss im Juli in die Verlängerung: Am Mittwoch, 24. Juli, findet um 18 Uhr eine zweite Sitzung statt. Dann geht es unter anderem um den „Wohnpark an der Franz-Beck-Straße“, den die Stadt gemeinsam mit der Eleonore-Beck-Stiftung plant, um den Bauantrag für das erste von vier Gebäuden im Wohnpark Sudetenstraße – ein Wohn- und Geschäftshaus – und um die Umnutzung eines Modemarktes an der Schrobenhausener Straße zu einem Discountmarkt für Aktionswaren. Tags darauf – am Donnerstag, 25. Juli – tagt ab 18.30 Uhr der Stadtrat. Auch hier ist angesichts der langen Tagesordnung schon jetzt eine Fortsetzung der Sitzung am Freitag, 26. Juli ab 17 Uhr vorgesehen. (bac)

