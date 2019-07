vor 32 Min.

zu Stützmauer Mit drei Gegenstimmen von Robert Langenegger, Robert Weichselbaumer und Peter Brandner wurde die Errichtung einer Stützmauer und Absturzsicherung in der Hohenrieder Straße beschlossen. Strittig war die Höhe der Stützmauer, die durch die Auffüllung einer Gewerbefläche nötig wurde. Bis zu einer Höhe von 1,20 Meter wäre die Einfriedung zulässig gewesen. Allerdings soll die Stützmauer 20 Zentimeter höher ausfallen.

Einstimmig nickten die Gemeinderäte den Neubau einer Getreidesilohalle mit landwirtschaftlicher Lager- und Maschinenhalle sowie einem Hofladen an der Hartfeldstraße ab. Um diesen Bau umsetzen zu können, wird der bestehende Schweinestall abgebrochen.

für Wohnhaus Da das geplante Bauvorhaben in der Deutschherrenstraße (an der Abzweigung zur Hartfeldstraße) nicht mehr in den Innenbereich der Gemeinde, sondern laut Aussage des Landratsamtes Aichach-Friedberg bereits in den Außenbereich fällt, beschlossen die Gemeinderäte einstimmig die Aufstellung einer Ortsrandsatzung, um die Errichtung des Wohnhauses im Westen der Bestandsbebauung zu ermöglichen. Damit entschieden sich die Räte gegen eine Überplanung der südlich und westlich angrenzenden Flurnummern. (brast)

Themen Folgen