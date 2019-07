vor 60 Min.

Bei einem Rundgang bekam der Gemeinderat einen ersten Eindruck von dem Neubau der Kinderkrippe in Kühbach. Die Kosten sind laut Architekt Roland Rieger im geplanten Rahmen, also bei 3,2 Millionen Euro. Der Umbau des Kindergartens hat begonnen. Der alte Eingang ist bereits zugemauert, der Haupteingang für beide Einrichtungen ist im Neubau.

Der angedachte Umzug der Maxigruppe in die Kinderkrippe ist vom Tisch. Die Gruppe bleibt noch ein Jahr im jetzigen Gebäude am Rathaus und wird im Juli 2020 in das Haus am Marktplatz umziehen, wo jetzt Immobilien Mayr ist.

Das undichte Dach der Hütte der Fischerfreunde Kühbach muss saniert werden. Trotz großer ehrenamtlicher Mithilfe würden die Kosten bei 16000 Euro liegen, schrieb der Verein. Der Gemeinderat beschloss, einen Zuschuss von 2000 Euro zu geben.

Maßnahmen für knapp 20000 Euro plant die Gemeinde im kommenden Jahr zur Gewässerpflege. Unter anderem auch die Beseitigung von Biberan-stauungen. Vom Gewässerpflegeverband gibt es 30 Prozent Zuschuss.

Beim Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Klausenstraße in Paar stimmte der Rat den Befreiungen vom Bebauungsplan zu. Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Bau eines gewerblichen Lagerplatzes in Unterbernbach und eine Bauvoranfrage zum Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Oberen Ortsstraße in Stockensau.

Eine Wohngruppe mit sechs Zimmern für Intensivpflegepatienten ist in einem Einfamilienhaus in der Tulpenstraße geplant. Der Gemeinderat stimmte der Nutzungsänderung zu. Das Vorhaben entspreche den Festsetzungen des Bebauungsplans für das allgemeine Wohngebiet, sagte der Bürgermeister. Ein Nachbar hatte Bedenken angemeldet. Er befürchtete ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie erhöhte Immissionswerte.

Ab dem neuen Herbstfahrplan wird der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) auch den Ortsteil Mangelsdorf anfahren, informierte der Bürgermeister das Gremium.

Einen Zugang zum Energie-Monitor, einem Online-Werkzeug für Kommunen, gewann Bürgermeister Lotterschmid bei einem Gewinnspiel von Bayernwerk. Ein Jahr lang kann die Gemeinde den Zugang kostenlos nutzen, der die Erzeugung und den Verbrauch von Energie im Gemeindebereich anzeigt.

wird untersucht Das Ingenieurbüro Plöckl aus Aichach macht eine Bestandsaufnahme vom Zustand der Friedhofsmauer in Kühbach. Bis zum Herbst wird sie vorliegen. Der Rat entscheidet dann, wie er weiter vorgeht.

Rund 1800 Euro kostet der Sicherheitsdienst, der während der Abschlussfeiern der Schulabgänger am Radersdorfer See ist. Es habe alles wieder bestens geklappt, berichtete Lotterschmid.

Für die geplante Neugestaltung der Ortsmitte von Kühbach stellte die Regierung von Schwaben Förderung in Höhe von 60 Prozent in Aussicht, teilte der Bürgermeister mit.

Die Gemeinde kauft für rund 8000 Euro einen zweiten Wohncontainer als Unterkunft für Obdachlose. Beide Container stehen auf dem Gelände des Bauhofes. (drx)

