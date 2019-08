vor 27 Min.

Zur Information an die Mitglieder gab es im Rehlinger Gemeinderat eine Übersicht der Realsteuerhebesätze in den Gemeinden des Landkreises. Daraus war ersichtlich, dass nur wenige Gemeinden niedrigere Hebesätze haben als Rehling. Sie liegen in der Lechraingemeinde in allen drei Steuerarten (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) bei 330 von Hundert. Zum Vergleich: Spitzenreiter ist Affing mit 425/425 und 370 Prozent. Günstiger sind die Sätze in Pöttmes (320/320 und 310) und Aichach mit 320/320/320 Prozent.

Ohne große Diskussionen wurde vom Gemeinderat ein Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage am Unteren Römerweg in Sankt Stephan abgesegnet. Nicht so der Bauantrag für den Bau eines 20-kV-Schalthauses auf dem Betriebsgelände der LEW im Umspannwerk Unterach. Das Grundstück liegt im Umgriff des Bebauungsplanes „Am Umspannwerk“, der den Nachweis des Schallschutzes durch ein schalltechnisches Gutachten fordert. Diese Forderung wurde bislang von allen Betrieben eingehalten, so Bürgermeister Alfred Rappel. Die LEW möchte sich von dieser Festsetzung befreien lassen, so Rappel. Bislang seien aber kein entsprechender Antrag und keine Begründung mit den Bauunterlagen eingereicht worden. Zudem fehlten Nachbarunterschriften. Einstimmig beschloss der Rehlinger Gemeinderat, dieser Befreiung nicht zuzustimmen. Erst nach Vorlage der Unterlagen kann die Genehmigung erteilt werden.

Bürgermeister Rappel gab bekannt, dass der Bauantrag für den geplanten Funkmast der Telekom am Salzerberg vorliegt. Er wird in der nächsten Sitzung auf der Tagesordnung des Gemeinderates stehen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

bei Kriegerdenkmal Entwarnung gab es an alle, die sich um die Standsicherheit des Kriegerdenkmals vor der Kirche Sorgen machen. Direkt hinter der Mauer des Mahnmals steht ein großer Baum. Dessen Wurzeln, so die Sorge, könnten vielleicht die Mauer schädigen. Die Situation wurde zusammen mit Forstamtsrat Rolf Banholzer untersucht und Entwarnung gegeben.

vergeben Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde der Auftrag für die Straßenbauarbeiten an Höhstigl und Sieberweg einschließlich der im Tiefbau zu sanierenden Kanalschäden im Höhstigl vergeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Schulz aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen zum Preis von rund 263000 Euro. Dabei handelt es sich um drei Bauabschnitte: Sieberweg 64000 Euro, Höhstigl Altbestand (Straße rund 74000 Euro und Kanalsanierung im Tiefbau rund 39000 Euro) zusätzlich Höhstigl Hohlweg (rund 83500 Euro). Zusätzlich 3239 Euro für eventuell anfallende Stundenlohnarbeiten. Der Sieberweg soll bis zum Jahresende fertig sein, die beiden anderen Baustellen bis spätestens Ende Juli nächsten Jahres. Festgehalten wurde außerdem, dass eine Baustelle, die begonnen wird, dann auch in einem Zug durchgeführt werden muss. (at)

Themen Folgen