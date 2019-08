00:33 Uhr

Am Affinger Bach in Haunswies stehen Pappeln, die Schäden aufweisen. Darum sollen 72 Bäume gefällt werden. Für die Planung der Ersatzpflanzung durch die Gemeinde wird das Büro Brugger in Aichach eingeschaltet.

Die Metallbauarbeiten Fenster/Türen bei der Mittagsbetreuung an der Grundschule in Affing wird die Firma RGM Metallbau in Illertissen-Jedesheim für 189300 Euro erledigen. Die raumlufttechnischen Anlagen beim gleichen Projekt übernimmt die Firma Scheel in Friedberg, die mit 165900 Euro kalkuliert. Und das neue Klettergerüst am Spielplatz in Mühlhausen An der Ach wird die Firma Westfalia Spielgeräte in Hövelhof für 6000 Euro liefern und aufstellen.

Stefan Matzka sprach den erhöhten Bauverkehr im Mühlweg an. Markus Winklhofer erklärte, man werde nach den Ferien prüfen, ob dort wieder ein Parkverbot auf beiden Seiten gelten wird.

Im Zusammenhang mit einer Kellerwohnung in Anwalting hat der Bürgermeister eine E-Mail an Josef Schmid geschickt, der davon aber nichts weiß. Hubert Brucklachner berichtete von ähnlichen Erfahrungen.

Den Jahresabschluss für 2017 erstellt die Gesellschaft Dr. Hille – Zirch & Partner in Augsburg. Für deren Arbeit, die ausschließlich fürs Finanzamt bestimmt ist, sind 5300 Euro vorgesehen. (jeb)

