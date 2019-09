00:35 Uhr

Über die Arbeiten an der Grundschule in Willprechtszell, die größtenteils in den Sommerferien durchgeführt wurden, zeigte sich Bürgermeister Dietrich Binder „sehr zufrieden“. Nun steht die Entscheidung über die Fassadengestaltung an, die Lehrer, Bauamt, Ingenieurbüro, Schulverband und Elternbeirat gemeinsam treffen.

Viele Bürger vermissen Weihwasser am Alsmooser Friedhof. Bürgermeister Binder konnte eine günstige Lösung für 150 Euro präsentieren. Sie gefiel. Deshalb ist eine analoge Konstruktion am Friedhof in Willprechtszell ebenfalls denkbar. Birgit Zierer lobte die Idee: „Das ist ein schöner Service für alle.“

Abermals stand ein verwildertes Grundstück zur Diskussion, auf das Robert Weichselbaumer hinwies. Binder erklärte das Problem: Die Verwaltung weise zwar die Eigentümer auf ihre Pflegepflicht hin. Wenn diese dem aber nicht nachkommen, muss der Bauhof oder ein externer Dienstleister einspringen. Das verursacht Kosten, die die Gemeinde tragen muss – bis die Eigentümer die Kosten übernehmen. Eine Änderung der entsprechenden Satzung könnte Abhilfe schaffen, erklärte Binder dem Gremium. Dies wolle er nun in die Wege leiten. (brast)

