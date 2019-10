10.10.2019

Am Erdweg in Pöttmes soll ein Wohnblock errichtet werden. Dazu fand im Landratsamt in Aichach ein runder Tisch statt, wobei der Weg zu einer baldigen Lösung aufgezeigt wurde. Bürgermeister Schindele lobte ausdrücklich die zuständigen Mitarbeiter im Landratsamt.

In den Jahren 2020 und 2021 ist vorgesehen, dass entlang der Staatsstraße von Pöttmes nach Kühnhausen ein Geh- und Radweg neu gebaut wird. Mit dem Staatlichen Bauamt in Augsburg werden dazu Vereinbarungen über die Durchführung und die Sonderbaulast geschlossen.

Bei der Wasserversorgung und bei der vertieften Berufsorientierung an der Grund- und Mittelschule entstanden Kosten, die den Ansatz im Haushalt übersteigen. In beiden Fällen wurde ein finanzieller Ausgleich über andere Stellen im Etat beschlossen.

Sissi Veit-Wiedemann regte an, den Text von Annoncen, die auf Märkte in Pöttmes hinweisen, sprachlich anders zu gestalten. Sie vertrat die Auffassung, die bisherigen Formulierungen enthielten eine „versteckte“ Werbung für die Gastronomie am Marktplatz. Bürgermeister Schindele erwartet nun von seiner Vertreterin konkrete Vorschläge.

Die Weihnachtsfeier des Gemeinderats kann diesmal nicht in den Ratsstuben über die Bühne gehen, weil dieses Lokal – wie berichtet – zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen ist. Also wird man in den Ochsnwirt ausweichen. Da dieser am Dienstag, dem üblichen Sitzungstag, geschlossen hat, trifft man sich dort am Donnerstag, 19. Dezember. (jeb)

