16.10.2019

Der Petersdorfer Rathauschef stellte die Außensanierung des Feuerwehrhauses in Willprechtszell-Schönleiten in Aussicht. Die Kosten für die Sanierung der Fassade und der Unterdachkonstruktion sollen für nächstes Jahr im Haushalt eingeplant werden. Eine Kostenschätzung soll noch heuer dafür vorgestellt werden.

Die Widmung zweier Teilflächen stand für die Räte im Baugebiet Weiglberg an. Die Straße „Oberer Weiglberg“ wurde auf 22 Metern zu einem beschränkt-öffentlichen Weg (als Gehweg/Fußweg) und auf 15 Metern zu einer Ortsstraße gewidmet. Der Beschluss fiel einstimmig.

Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder berichtete, dass die Sanierungsmaßnahmen an den Straßen, die für dieses Jahr geplant waren, recht weit fortgeschritten sind. Die Ausbesserungsarbeiten in der Amselstraße und am Drosselweg werden diese Woche abgeschlossen. In Axtbrunn und im Flurweg in Schönleiten wurde eine großzügigere Sanierung durchgeführt als geplant. Im Angerweg und an der Deutschherrnstraße wurden noch keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, allerdings soll auch diese Baustelle noch heuer begonnen werden. Binder: „Wir werden die positive Witterung ausnutzen.“ (brast)