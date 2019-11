02.11.2019

Die Sanierung des Kriegerdenkmals wird mehr Kosten verursachen als zunächst angenommen. Der Bürgermeister erwartet einen Gesamtpreis im fünfstelligen Bereich. Auf Vorschlag von Manfred Schlecht wird man auch alternative Werkstoffe in Erwägung ziehen, nachdem die Schriftzüge auf den Steinplatten sich in einem sehr schlechten Zustand befinden.

Die Gemeinde sollte sich aufgrund aktueller Beschlüsse vonseiten der Bundesregierung verstärkt Gedanken über eine Versorgung mit Gas machen, verlangte Michael Hofberger. Bürgermeister Conrad Carl stimmte zu und versicherte, er habe in dem Zusammenhang bereits viele Gespräche geführt.

An alle Haushalte im Gemeindebereich geht ein Fragebogen. Mit ihm soll ermittelt werden, ob in Todtenweis ein Bedarf für einen Dorfladen besteht.

An den Kosten für Rollregale in der Pfarr- und Gemeindebücherei in Aindling beteiligt sich Todtenweis mit 644 Euro.

Die Bürgerversammlung findet am Mittwoch, 19. Februar, statt. (jeb)

