03.12.2019

Keine Einwände hatte der Gemeinderat zur Bauvoranfrage für ein Lagergebäude als Erweiterung der Garage und Aufbau eines Windfanges an einem Wohnhaus in der Hörgelaustraße in St. Stephan. Einhellige Zustimmung fand ein Antrag zum Aufstellen eines Verkehrsspiegels an der Bergstraße bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage aus dem neuen Mehrfamilienwohnhaus. Die Aufstellung des Spiegels müsste auf dem Grünstreifen, der in Besitz der Gemeinde ist, erfolgen. Die Kosten sind von der Antragstellerin zu tragen, es gab ein einstimmiges Ja zu dem Vorhaben.

Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden am 12. Dezember, 30. Januar, 20. Februar, 26. März und 23. April statt. (at)