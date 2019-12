06.12.2019

Skeptisch war der Gemeinderat Adelzhausen, was die Höhe eines geplanten Mehrfamilienhauses mit Stellplätzen in der Dorfstraße in Heretshausen anging. Es wirke „massiv hoch“, fand Peter Gerrer. Peter Haugs Wunsch war, mehr Stellplätze zu berücksichtigen. Generell hatte der Gemeinderat jedoch keine Einwände gegen die Bauvoranfrage.

Der Gemeinderat stimmte einem Planungsausschuss für den Neubau des Kindergartens zu. Ihm gehören Franz Schmaus, Peter Setzmüller, Peter Gerrer und Tina Pribil an.

Keine Einwände gab es vonseiten der örtlichen Rechnungsprüfung für das Jahr 2018. Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung zu. (drx)

Themen folgen