Vier Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss kann nun das Baugebiet am Badanger im Ortsteil Echsheim entstehen. Einstimmig fasste der Pöttmeser Marktgemeinderat den Satzungsbeschluss. 17 Bauplätze sind geplant.

Wie berichtet, hatte ein Landwirt zwei Monate nach dem Aufstellungsbeschluss einen Bauantrag eingereicht. Laut diesem wollte er auf dem nördlich angrenzenden Grundstück einen Jungvieh-Laufstall und eine offene Güllegrube bauen – nahe den geplanten Wohnhäusern. Später brachte er eine Gesamtaussiedlung der Hofstelle mit 213 Großvieheinheiten, Wohngebäude, Maschinenhalle, Milchvieh-Offenstall, Fahrsilos, Güllegrube und Misthaufen ins Spiel. Auch diese Option wurde berücksichtigt. In nicht öffentlicher Sitzung vergab der Gemeinderat den Auftrag für die Straßenbau-, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten in Höhe von 507000 Euro an die Firma Hammerl aus Holzheim.

Im Ortsteil Immendorf wird eine Einbeziehungssatzung für den westlichen Ortsrand so geändert, dass dort drei Wohnhäuser gebaut werden können. Der einstimmige Beschluss fiel erst nach längerer Diskussion. Helmut Drittenpreis (CWG) sah das Vorhaben zwar positiv, befürchtete aber – wie in Echsheim – Probleme durch die Anliegen benachbarter Landwirte. Thomas Golling (Bürgerblock) forderte, der Gemeinderat solle sich nach der Kommunalwahl eine Linie geben, inwieweit er private Bauvorhaben zulasse, die vielleicht nie entstehen, sondern lediglich Spekulationsobjekte seien. Auf Nachfrage der Zweiten Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann ( CSU) bestätigte Stefan Wolf vom Bauamt, dass ein Bauzwang rechtlich nicht möglich sei. Manfred Graser, Fraktionssprecher des Bürgerblocks, plädierte dafür, dennoch auf freiwilliger Basis einen Vertrag mit dem Antragsteller abzuschließen, dass in einem gewissen Zeitraum gebaut werde. Das jedoch fand CSU-Fraktionssprecher Mirko Ketz ungerecht: „Ich kann nicht erkennen, warum wir jetzt nach sechs Jahren damit anfangen.“ Im Gremium herrschte Einigkeit, dass die Gemeinde sich grundlegend Gedanken machen muss, wie und wo sie wachsen will.

Welchen neuen Traktor bekommt der Bauhof als Ersatz für sein altes Fahrzeug? Nachdem der Gemeinderat das Thema mehrfach vertagt hatte, rang er sich nun zu dem vom Bauhof gewünschten Modell mit circa 150 PS durch. Eine Fachfirma riet vor allem wegen der Standsicherheit dazu. Da der Traktor rund 150000 Euro kostet, will das Gremium aber erst die Haushaltsberatungen abwarten, ehe es den Kauf beschließt. (nsi)

