17.12.2019

aus Bürgerversammlung Die Anregungen aus der Bürgerversammlung hat der Rehlinger Gemeinderat behandelt. Viele der Wortmeldungen hatten sich wie berichtet, auf die Verkehrs- und Parksituation im Ortskern bezogen (wir berichteten). Bemängelt wurde auch ein beschädigter Zaun bei dem Spielplatz im Kobesgebiet in Oberach zur Kreisstraße hin. Dieser wurde Ende 2018 neu errichtet. Hier wurde mutwillig ein Loch geschaffen, sodass Kinder ohne Schutz auf die Straße laufen konnten. Nach Informationen von Bürgermeister Alfred Rappel ist dieses Loch wieder geschlossen.

Keine Beanstandungen gab es im Rechnungsprüfungsbericht 2018 von den Gemeinderäten Katharina Jakob, Robert Happacher und Anton Haberl. Sie sprachen von einer tadellosen und vorbildlichen Kassenführung. Bürgermeister Alfred Rappel als Leiter der Verwaltung wurde einstimmig entlastet. Diese Jahresrechnung 2018 schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 5,1 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt mit rund 4,4 Millionen Euro ab, was ein Gesamtergebnis von 9,5 Millionen Euro bedeutet.

zu Bauantrag Keine Gegenstimme gab es bei einem Bauantrag in der Feldstraße im Ortsteil Au zum Anbau an ein Einfamilienwohnhaus.

Neu terminiert wurden die nächsten Sitzungen des Gemeinderates. Sie finden donnerstags am 23. Januar, am 6. und 20. Februar, am 26. März und am 23. April statt. (at)