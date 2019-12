vor 24 Min.

Das neue Baugebiet „An der Falterbreite“ soll etwas größer als geplant werden. Der Gemeinderat stimmte zu, den Aufstellungsbeschluss zu erweitern. Details werden bei der Planung erarbeitet. Die geplante Ausfahrt wird voraussichtlich von der Windener Straße auf die gegenüberliegende Seite zur Schrobenhausener Straße, der alten B300, verlegt werden.

Salzstreuer Der Salzstreuer eines Landwirtes aus Unterbernbach, der für die Gemeinde den Winterdienst übernimmt, ist defekt. Für 6800 Euro wird ein neuer bei Firma Hammerl im Pöttmes gekauft, beschloss der Gemeinderat im nicht-öffentlichen Teil.

Die Kindertagesstätte St. Magnus bekommt eine Schallschutzdecke. Sie ersetzt die, die im Rahmen des Umbaus weichen musste. Den Auftrag bekam im nicht-öffentlichen Teil Maler Fuchs in Aichach für rund 5300 Euro.

Dem Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Magnusstraße und dem Anbau eines Poolhauses an das Einfamilienhaus in der Jahnstraße stimmte der Gemeinderat zu.

Für den Teilabriss eines bestehenden Wohnhauses sowie Neubau einer Wohnhauserweiterung im Gärtnerweg in Unterbernbach stimmte das Gremium bei der Dacheindeckung und der Wandhöhe einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu. (drx)

