01.02.2020

Auf der Nordseite des neuen Edeka-Marktes in Motzenhofen wird die Gemeinde einen Bauhof errichten. Der Bauantrag wird gestellt, Details muss der Bauhofausschuss noch ausarbeiten. Auf dem Dach kann eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

In Schönbach kann ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichtet werden, und am Rochusweg in Igenhausen darf an ein Einfamilienhaus angebaut werden.

Die Dorf- und Betriebshelferinnen erhalten für das Jahr 2020 15 Cent je Einwohner aus Hollenbach, insgesamt 358 Euro.

Für die Dorferneuerung in den Orten Hollenbach und Motzenhofen muss ein Vorstand gewählt werden. Das geschieht am 12. Februar ab 19 Uhr im Hollenbacher Sportheim. (jeb)