vor 23 Min.

In zwei getrennten Verfahren will der Gemeinderat Inchenhofen den Bebauungsplan „An der Kreisstraße AIC 7 (beim Friedhof)“ aufheben beziehungsweise umwandeln. Für den Teil südlich der Kreisstraße leitete das Gremium bereits eine Teilaufhebung ein und beschloss die Satzung. Der nördliche Teil soll in einem späteren Verfahren zum allgemeinen Wohngebiet werden.

Dem mehrheitlichen Wunsch des Gemeinderates, den Hofladen auf dem Grundstück In der Au mehr nach Osten zu verlegen, war der Antragsteller bei seinem neuen Bauantrag nachgekommen. Warum der Antragsteller nicht auf seinem eigenen Grundstück ein paar Meter weiter baue, fragte sich Georg Märdauer. Mokosch bemängelte, dass ein Weg für Fußgänger fehle. Mit zehn zu fünf Stimmen ging der Antrag im Gemeinderat durch.

Eine landwirtschaftliche Halle mit Hofladen in der St. Leonhard-Straße soll in eine Lagerfläche umgewandelt werden. Laut Stellplatzordnung der Gemeinde müsste der Antragsteller 14 statt der sechs Stellplätze nachweisen. Nachdem die Lager nicht täglich genutzt werden, stimmte der Gemeinderat mit zwölf zu drei Stimmen einer Abweichung von der Satzung zu.

Dem Bau eines landwirtschaftlichen Gebäudes als Unterstand für landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Aichacher Straße stimmte der Gemeinderat zu.

Das Gremium bestätigte Martin Höger als neuen stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oberbachern.

Spenden in Höhe von rund 5700 Euro gingen im vergangenen Jahr bei der Gemeinde Inchenhofen ein. Etwa 90 Prozent davon waren für den neuen Maibaum, der Rest für einen Jugendraum im neuen Feuerwehrhaus. Der Gemeinderat nahm die Spenden an. (drx)

Themen folgen