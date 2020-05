vor 36 Min.

Der Kreistag entsendet Vertreter und Aufsichtsräte in Beiräte, Zweckverbände, Gesellschaften, Arbeitsgemeinschaften und Vereine. Landrat Klaus Metzger ist in der Mehrzahl dieser Gremien tätig. Meist als sogenanntes geborenes Mitglied, also automatisch – er musste nicht gewählt werden.

Kreisräte und Kreisrätinnen erhalten Sitzungsgeld, wenn sie vom Kreistag in ein Gremium berufen werden. Die genannten Entschädigungen beziehen sich auf den aktuellen Stand des jeweiligen Gremiums, beziehungsweise entsprechen den Sätzen für Kreistagssitzungen. Die Höhe wird teilweise neu festgesetzt. Landrat Klaus Metzger erhält nur für einige dieser Gremien Entschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen. Er legt dazu auch jährlich seine Nebeneinkünfte aus solchen Aufgaben vor, die dann zum Teil an den Landkreis abgeführt werden.

Klaus Metzger ( CSU), Peter Tomaschko (CSU), Hans-Dieter Kandler ( SPD). Entschädigung: Sitzungsgeld (150 Euro pro Termin) plus Monatspauschale (50 Euro).

Klaus Metzger (CSU), Peter Tomaschko (CSU), Hans-Dieter Kandler (SPD). Pro Sitzung: 175 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Thomas Winter (CSU), Erich Nagl ( Freie Wähler). Pro Sitzung: 50 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Helmut Beck (CSU), Helmut Lenz (Freie Wähler), Karlheinz Faller ( FDP). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Richard Scharold (CSU), Petra von Thienen (Grüne). Pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Franz Schindele (Unabhängige). Pro Sitzung: 41 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Stefan Meitinger (CSU), Stefan Lindauer (Grüne), Johannes Ankner (Freie Wähler), Andreas Santa (SPD). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Leonhard Büchler (CSU), Helmut Lenz (Freie Wähler). Entschädigung pro Sitzung: 60 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Michaela Böck (CSU), Tomas Zinnecker (CSU), Klaus Habermann (SPD), Martin Echter (Unabhängige). Entschädigung pro Sitzung: 55 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Thomas Kleist (CSU). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

t Klaus Metzger (CSU), Markus Winklhofer (CSU), Claudia Eser-Schuberth (Grüne). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Johannes Hatzold (Freie Wähler). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Peter Erhard (Freie Wähler). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Thomas Winter (SPD), Marion Brülls (Grüne), Johannes Ankner (FW), Silvia Rinderhagen (SPD), Willibald Mair (AfD), Franz Schindele (Unabhängige), Berta Arzberger (ÖDP), Karlheinz Faller (FDP). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Florian Mayer (CSU). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro.

Klaus Metzger (CSU), Tomas Zinnecker (CSU), Rudi Fuchs (Freie Wähler). Entschädigung pro Sitzung: 69,67 Euro. (cli)

