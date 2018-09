21.09.2018

1,4 Millionen Euro sind Hollenbach schon gewiss

Das Geld wird für die Dorferneuerung in Aussicht gestellt. Auch Privatbesitzer können auf Unterstützung hoffen

Von Johann Eibl

Wie teuer wird für die Gemeinde Hollenbach die umfassende Dorferneuerung, die im Hauptort und in Motzenhofen vorgesehen ist? Und in welcher Höhe werden die Fördermittel ausfallen? Das sind mit die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit diesem großen Projekt. Konkrete Antworten darauf vermag beim derzeitigen Stand der Planungen noch niemand zu liefern. In einem Punkt aber legte sich Andreas Pardun, Bauoberrat beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch im Sportheim des TSV Hollenbach fest: „Es gibt mindestens 1,4 Millionen Euro Förderung für Motzenhofen und Hollenbach.“

Die förderfähigen Gesamtkosten wurden auf gut zwei Millionen Euro beziffert. Allerdings beruht diese Zahl auf geschätzten Kosten aus dem Jahr 2011. Dass seither gerade im Baubereich erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen waren, ist dabei nicht berücksichtigt. Außerdem gibt es längst nicht für alle anfallenden Kosten Zuschüsse. Mit deren Auszahlung sei in jedem Fall zeitnah zu rechnen, hieß es.

Bewusst ausgespart wurde bisher ein Thema, das schon vor Jahren ebenso heftige wie kontroverse Debatten ausgelöst hatte. Sollte die Alte Dorfwirtschaft, die nur wenige Meter von der Hollenbacher Kirche entfernt ist, ebenfalls in der Dorferneuerung berücksichtigt werden, so gibt es dafür zusätzliche finanzielle Mittel. Dazu äußerte sich Bürgermeister Franz Xaver Ziegler. Seinen Aussagen zufolge werde der Gemeinderat noch in diesem Jahr im Rahmen einer Klausurtagung das Gebäude besichtigen, das unter Denkmalschutz steht. Danach werde darüber im Gremium beraten. Seine Kernaussage: „Das Projekt ist momentan noch komplett offen.“ In dem Bereich werde es laut Bürgermeister zu Veränderungen kommen, etwa in Form von Parkplätzen.

Das Interesse an dieser Veranstaltung war ungewöhnlich gering. Neben Ziegler und seinem Vertreter Michael Haas waren lediglich noch acht weitere Personen gekommen. Mit Hauswurfsendungen will man dafür sorgen, dass nun möglichst viele Bürger darüber informiert werden, was im Laufe der nächsten Jahre vorgesehen ist.

Auch Privatpersonen können in den Genuss finanzieller Unterstützung kommen, sofern ihre Vorhaben im Geltungsbereich der Dorferneuerung liegen. Handelt es sich um Gebäude, die kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch von Bedeutung sind, kann es dafür bis zu 60 Prozent Unterstützung geben, bei einer Obergrenze von 60000 Euro je Vorhaben.

Die beiden Orte sollen grüner werden: Das ist laut Pardun eines der wichtigsten Ziele der Dorferneuerung. In den beiden Dörfern benannte er zwei Schlüsselmaßnahmen, die unbedingt umgesetzt werden müssen. Das ist in Hollenbach der Bereich südlich des Kindergartens hin zum Krebsbach und in Motzenhofen die Schaffung eines Dorfplatzes. Als wichtige Ziele wurden Freiflächen, Plätze, Freizeitanlagen, Grünflächen und Grünzüge genannt.

Außerdem soll auch die junge Generation zu ihrem Recht kommen, etwa in Form einer Unterkunft. Speziell zum Thema Grunderwerb versicherte Pardun: „Erzwingen werden wir nichts. Wir werden niemandem was wegnehmen oder neu verteilen.“ Vielmehr werden Einigungen auf freiwilliger Basis angestrebt.

Die Entscheidungen liegen bei allen Projekten in den Händen von zwei Gremien. Neben dem Gemeinderat wird das der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sein. Wer sich darin engagiere, der könne, so Pardun, mit einer nicht sehr hohen Aufwandsentschädigung rechnen, die aber bis zu einem Gesamtbetrag von 1500 Euro im Jahr steuerfrei ausfalle.

In seinem einstündigen Vortrag bat er wiederholt um Geduld, weil noch viele Details zu klären seien. Aus diesem Grund müsse auch ein Planungsbüro eingeschaltet werden; dabei könnte es sich um das gleiche Haus handeln, das mit der Vorplanung beschäftigt war, sich also bereits auskennt in dieser Gemeinde.

