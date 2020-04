vor 29 Min.

10.000 Euro Schaden: Unbekannte brechen sechs Autos am Bahnhof auf

Einen hohen Schaden richten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch am Bahnhof in Dachau an. Insgesamt sieben Autos werden teilweise stark beschädigt.

In der Nacht auf Mittwoch wurden am Bahnhof in Dachau sechs Autos aufgebrochen und ein weiteres beschädigt.

Beamte der Polizeiinspektion Dachau stellten während einer Streifenfahrt gegen 3:15 Uhr am Park&Ride-Platz sieben beschädigte Pkw fest. An sechs Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und das Innere durchwühlt.

Unbekannte richten in Dachau großen Schaden an

Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. An einem Auto wurden lediglich beide Außenspiegel abgerissen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro.

Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (AZ)

