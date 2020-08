vor 45 Min.

10.000 Euro Schaden beim Grillen: Hecke und Unterstand brennen

Zu einem großen Schaden kommt es am Sonntag in Sand, als ein 47-Jähriger grillt. Die Feuerwehren können nicht mehr viel retten.

Zu einem großen Schaden kommt es am Sonntag in Sand, als ein 47-Jähriger grillt. Plötzlich entzündet sich der Rasen und das brennende Gas verstärkt den Brand.

Ein 47-Jähriger grillte am späten Sonntagnachmittag im Garten eines Anwesens in der Wiesenstraße in Sand. Plötzlich entzündete sich laut Polizei gegen 17:30 Uhr der Rasen unterhalb des Grills. Innerhalb kürzester Zeit setzte das brennende Gras einen angrenzenden Holz-Unterstand, eine Hecke und Kinderspielzeug in Brand.

Grillunfall verursacht 10.000 Euro Schaden in Sand

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren von Todtenweis, Rehling und Langweid, wurden der Unterstand und die Hecke vollständig zerstört.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (AZ)

Themen folgen