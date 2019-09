vor 5 Min.

100 Jahre Arbeit für soziale Gerechtigkeit

Acht Männer gründeten 1919 in Aichach den Katholischen Arbeiterverein. Er heißt heute Katholische Arbeitnehmerbewegung und hilft Mitgliedern bei Konflikten am Arbeitsplatz. Sogar wenn es vor Gericht geht

Von Gerlinde Drexler

Acht Männer gründeten vor 100 Jahren den Aichacher Ortsverband des Katholischen Arbeitervereins Aichach und Umgebung, wie die KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung) sich damals nannte. Präses war der damalige Stadtpfarrer Josef Ammersinn. Ihr Jubiläum feiert die KAB am Sonntag, 29. September. Präses und Stadtpfarrer Herbert Gugler hält den Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Eines ist in der langen Vereinsgeschichte gleich geblieben.

Eine große Fotocollage, die normalerweise im Stadtmuseum Aichach hängt, zeigt die acht Gründer des Arbeitervereins. Neben dem damaligen Stadtpfarrer sind das der Vorsitzende Xaver Ettner, Schriftführer Hans Hampp, Schatzmeister Johann Sailer sowie Georg Gießer, Georg Ettner, Andreas Ellner und Georg Imann. Die Gründungsversammlung fand am 27. September 1919 statt. Im Januar 1920 hielt der Arbeiterverein seine erste Generalversammlung ab und im September 1921 wurde die neu angeschaffte Vereinsfahne geweiht. 1927 führten rund 30 Mitglieder des Vereins die Passionsspiele als Theaterstück auf. Die letzte Versammlung, bevor der Verein durch die Nationalsozialisten verboten wurde, wurde im November 1933 abgehalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahre 1947, gründete sich der Verein neu und nannte sich nun Katholisches Werkvolk. Von den 20 Gründungsmitgliedern waren elf schon Mitglieder des Vorgängervereins gewesen. 1969 feierte der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit einem Bezirkstag. Die Gründung des Bundesverbandes führte im Jahre 1971 zur Umbenennung des Vereins in Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB). 1978 weihte die KAB im Rahmen des Bezirkstages das Banner des Ortsverbandes und 1982 fand die Nachweihe der restaurierten Vereinsfahne statt.

Mitte der 80er-Jahre lag die Zahl der Mitglieder im Ortsverein noch bei um die 100. Inzwischen hat die KAB Aichach noch knapp 40 Mitglieder. Die Führungsspitze des Vereins ist normalerweise paritätisch besetzt. Nach dem Tod des Vorsitzenden Manfred Martin, führt derzeit die Frauenvorsitzende Maria Schmid den Verein an. Unterstützt von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Anna Brucklachner und Karl Plöckl. Schriftführer und Schatzmeister ist Franz Schierl.

Seit seiner Gründung setzt sich der Verein für soziale Gerechtigkeit ein. Heute unterstützt er seine Mitglieder bei zum Beispiel arbeits- und sozialrechtlichen Fragen, hilft bei Konflikten am Arbeitsplatz oder vertritt sie vor dem Arbeits- und Sozialgericht.

