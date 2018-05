05:33 Uhr

100 Schüler schwitzen über Abiturprüfungen

Auch am Aichacher Deutschherren-Gymnasium starten am Mittwoch die Zwölftklässler in die letzte und entscheidende Runde ihrer Schulzeit

Aichach-Friedberg In der Turnhalle am Deutschherren-Gymnasium in Aichach werden wie überall an den bayerischen Gymnasien ab Mittwoch die Abiturprüfungen geschrieben. Wie Direktorin Renate Schöffer auf Anfrage berichtet, treten genau 100 Schüler zu den Prüfungen an.

Los geht es heute mit dem Pflichtfach Mathematik. Von 9 bis 13 Uhr haben die Abiturienten dafür Zeit, wenn sie auf Hilfsmittel verzichten bis 13.45 Uhr. Am Montag, 7. Mai, folgt die Prüfung im wählbaren Abiturfach. In Aichach schreiben Schüler laut Schöffer ihre Prüfung in den Fächern Englisch, Französisch, Italienisch, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Geschichte/Sozialkunde, Geografie, Kunst und Musik. Die dritte schriftliche Prüfung findet am Freitag, 11. Mai, im Pflichtfach Deutsch statt.

Die mündlichen Kolloquiumsprüfungen werden zwischen 4. und 15. Juni nach den Pfingstferien abgelegt. Bis 22. Juni können dann bei Bedarf mündliche Zusatzprüfungen abgehalten werden. Ihre Zeugnisse bekommen die erfolgreichen Absolventen am Freitag, 29. Juni. (bac)

