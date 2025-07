Zum Hundertsten schenkt sich der Schützengau eine neue Standarte

Seinen 100. Geburtstag feierte der Sportschützengau Aichach am Samstag mit einem großen Fest. In einem eindrucksvollen Festgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche weihte Stadtpfarrer Herbert Gugler die neu angeschaffte Gau-Standarte. Sie war ein langgehegter Wunsch im Gauvorstand, der am Samstag in Erfüllung ging. Pate der neuen Standarte ist der Gau Pöttmes-Neuburg. Dem Gottesdienst schloss sich ein Festakt im Zelt auf dem Aichacher Volksfest an.

Im Festzug durch Aichach zur Stadtpfarrkirche

Bereits um 9.15 Uhr trafen die ersten Festgäste von den Gauvereinen am Volksfestplatz ein. Nicht zu übersehen waren die Gauschützenköniginnen und -könige sowie die Vereinsschützenkönige mit ihren prächtigen Schützenketten. Den Festzug zur Stadtpfarrkirche führte die Musikkapelle Schönbrunn (Landkreis Dachau) an und mit Unterstützung der Trachtenkapelle Steindorf. Zahlreiche Ehrengäste marschierten im Festzug mit.

Icon Vergrößern Stark vertreten war der Schützengau Pöttmes-Neuburg, hier der Gauschützenkönig Quirin Förg im Eichenkranz. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Stark vertreten war der Schützengau Pöttmes-Neuburg, hier der Gauschützenkönig Quirin Förg im Eichenkranz. Foto: Erich Echter

Stadtpfarrer Herbert Gugler freute sich sichtlich über die Weihe der Standarte. „Für mich ist das ein großer Augenblick, denn es ist das erste Mal, dass ich eine Fahne weihe“, sagte er. Schützen seien Menschen, auf die man sich verlassen könne. „Die Standarte wurde für die Gemeinschaft geschaffen und ist Mittelpunkt des Schützengaus. Sie spiegelt auch den Glaube in der Gesellschaft wider“, betonte er in seiner Predigt.

Nach dem Festgottesdienst ging es zurück zum Festzelt am Volksfestplatz zum gemeinsamen Mittagessen. Gauschützenmister Franz Marb sagte: „100 Jahre Schützengau Aichach stehen für ein Jahrhundert voll gelebten Brauchtumspflege, gelebte Tradition und sportliche Erfolge. In diesem Jubiläumsjahr blicken wir stolz auf das bisher Erreichte zurück und feiern gemeinsam unsere Geschichte.“ Dass die Schützen zu Bayern gehören und hier der Schießsport besonders gepflegt wird, war die Botschaft der meisten Festredner.

Aichach mit gut funktionierendem Schützenwesen

Als Schirmherr verstand es der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann hervorragend, den zahlreichen Gästen Aichach als die „Stadt eines gut funktionierenden Schützenwesens“ zu präsentieren. Er erinnerte in tiefer Dankbarkeit und Freundschaft an die verstorbenen ehemaligen Gauschützenmeister Willi Hanika, Nikolaus Wittmeir und Gerhard Lunglmeir. „Allesamt gute Freunde, die ihr Leben dem Schützenwesen, dem Schützengau Aichach gewidmet haben“, sagte Habermann. Dankbar sei er auch Franz Achter und Franz Marb, die einen ganz wesentlichen Anteil daran hätten, dass der Schützensport in Aichach und im Gau diesen Stellenwert habe.

Landrat Klaus Metzger, der verhindert war, wurde von Zweitem Bürgermeister und Kreisrat Josef Dußmann vertreten. „Der Schützengau Aichach hat in diesen 100 Jahren nicht nur den Schießsport gefördert und weiterentwickelt, sondern auch eine zentrale Rolle als Bindeglied zwischen den Vereinen eingenommen – als Stimme, als Unterstützter und als Motor für unser Ehrenamt, das die Gesellschaft am Laufen hält“, sagte Dußmann. Im Schützengau hätten 5100 Schützinnen und Schützen aus 44 Vereinen eine verlässliche Plattform für sportlichen Austausch, kameradschaftliche Verbundenheit und Tradition. Dass das Schützenwesen im Wittelsbacher Land so fest verankert sei, sei maßgeblich dem unermüdlichen Einsatz der Menschen in diesem Verband zu verdanken.

Icon Vergrößern Landesschützenmeister Christian Kühn überreichte Gauschützenmeister Franz Marb zum Jubiläum eine Erinnerungsschützenscheibe. Rechts im Bild Zweite Gauschützenmeisterin Anja Lunglmeir. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Landesschützenmeister Christian Kühn überreichte Gauschützenmeister Franz Marb zum Jubiläum eine Erinnerungsschützenscheibe. Rechts im Bild Zweite Gauschützenmeisterin Anja Lunglmeir. Foto: Erich Echter

Landesschützenmeister Christian Kühn, der im Bayerischen Sportschützenbund für 106 Gaue verantwortlich ist, machte darauf aufmerksam, dass der Bayerische Sportschützenbund am gleichen Tag, an dem der Gau Aichach das 100. Jubiläum feiert erst sein 75. Jubiläum begeht. Beide Verbände bezeichnete er als Erfolgsgeschichte. Der Gau Aichach sei mit seinen 44 Vereinen und 5100 Mitgliedern ein Aktivposten im Bayerischen Sportschützenbund. „Ales Gute für die nächsten 100 Jahre und bleibt, wie ihr seid“, gab er dem Gau mit auf den Weg und lud zum Oktoberfestschießen ein..

Standartenweihe als Zeichen der Verbundenheit

Bezirksschützenmeister Alfred Reiner sah in der Weihe der Standarte die Art, wie Schützen ihre Verbundenheit zeigen. Sehr erfreulich sei, dass die Mitgliederzahl im Schützenbezirk Oberbayern um zehn Prozent angestiegen sei.

Icon Galerie 177 Bilder Mit einem Festakt feiert der Sportschützengau Aichach sein rundes Jubiläum im Festzelt des Volksfestes. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Gauschützenmeister Markus Meier vom Gau Pöttmes-Neuburg war sich sicher, dass man durch die Patenschaft für die Standarte noch näher zusammengerückt sei. Weitere Grußworte gab es von den Gauschützenmeistern aus Friedberg, Wolfgang Maschenbauer, und Altomünster, Joachim Stehr sowie von Jörg Seckler vom Stadtverband der Sport- und Schützenvereine.

Zu Schluss dankte Ehrengauschützenmeister Franz Achter Franz Marb für seine Arbeit: „Jeder, der schon mal ein größeres Fest geplant und durchgeführt hat, weiß wieviel Arbeit und Organisation dahinter steckt.“ Seit Monaten wurde unter Leitung von Gauschützenmeister Franz Marb die organisatorische Grundlage für das Jubiläum und seinen erfolgreichen Ablauf geschaffen.