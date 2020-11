vor 32 Min.

1000 Euro Schaden: Unbekannter rammt Auto in Aichach und flieht

Ein Unbekannter hat in der Augsburger Straße in Aichach einen Mazda 3 angefahren. Anschließend floh er. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in der Augsburger Straße in Aichach ein parkendes Auto angefahren. Anschließend floh er. Der Schaden ist hoch.

Von Max Kramer

Fahrerflucht in Aichach: Am Samstagmorgen fuhr ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen Mazda 3 an, der in der Augsburger Straße parkte. Dabei wurde das Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Dennoch floh der Unbekannte anschließend.

Fahrerflucht in Aichach: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 8 und 10 Uhr. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Das Fahrzeug stand auf der Augsburger Straße zwischen dem St.-Helena-Weg und dem Schneitbacher Weg. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen können sich unter 08251/8989-0 melden.

