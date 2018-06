07:22 Uhr

1000 Trachtler tanzen in Pöttmes

Das 95-jährige Bestehen des Heimat- und Volkstrachtenvereins Pöttmes feiern fast 40 Vereine mit. Die Akteure zeigen eine große Vielfalt an Trachten und Tänzen

Von Erich Echter

Trachten aus ganz Bayern – von Franken bis hin zur Gebirgstracht – präsentierten 39 Vereine aus verschiedenen Trachtengauen am Samstag in Pöttmes. Anlass war das Fest zum 95. Gründungsjubiläum des Pöttmeser Heimat- und Volkstrachtenvereins, mit dem auch das Jubiläum 93 Jahre Donaugau-Trachtenverband gefeiert wurde. Beim Gauheimatabend im Festzelt des Pöttmeser Volksfestes zeigte der Jubilar, dass er trotz seines hohen Alters noch quicklebendig ist. Zum Jubiläum gratulierte auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Max Bertl vom Bayerischen Trachtenverband brachte aus der Staatskanzlei ein Fahnenband für die Pöttmeser Vereinsfahne mit.

Der Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele sagte: „Wir in Pöttmes sind stolz auf unseren Heimat- und Trachtenverein, der mit seinen zahlreichen attraktiven Veranstaltungen unserer Bevölkerung Tradition und Brauchtum in schöner Weise nahe bringt.“ Die Trachtler seien eine aktive Gemeinschaft der Marktgemeinde, der Verein immer präsent beim Markt- und beim Volksfest, bei der Fronleichnamsprozession und bei der Partnerschaftspflege mit den französischen Freunden aus La Haye-Pesnel. Aber auch außerhalb der Gemeinde vertrete der Verein das heimatliche Brauchtum, zum Beispiel beim Leonhardiritt, beim Oktoberfesteinzug und bei regionalen Hoagartenveranstaltungen. Besonderes Lob gab es von Schindele für den Bau der Gedächtniskapelle zur Erinnerung an die verstorbenen Vereinsmitglieder. Schindele schloss mit dem Wunsch, dass der Verein mit seinen 350 Mitgliedern das Brauchtum auch zukünftig hochhält.

Zum Auftakt zelebrierte in der Pfarrkirche Pfarrer Thomas Rain einen Festgottesdienst. Zahlreiche Fahnen- und Standartenträger nahmen beim Altar Aufstellung, die Ministrantinnen versahen ihren Dienst in der bayerischen Gebirgstracht. Nach dem Gottesdienst legten am Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege Vereinsvorsitzender Martin Rupprecht und Gauvorsitzender Rudolf Dietz für die verstorbenen Gründungsmitglieder ein Kranzgebinde nieder. Danach marschierten die Trachtenvereine zum Volksfestplatz, wo im Zelt der Festabend stattfand.

Dabei waren die unterschiedlichsten Trachten zu sehen. Thomas Kratzl vom Volkstrachtenverein Siegenburg zum Beispiel erzählte, der Ursprung ihrer Tracht liege bei den Donauflößern. Ins Auge stach auch die Tracht der Grasheimer aus dem Donaumoos. Vereinsvorsitzender Werner Seitle berichtete: „Siedler aus der Kurpfalz haben die Tracht vor 200 Jahren ins Donaumoos mitgebracht.“ Zu sehen waren auch Trachten aus dem Altmühltal, aus Fürth, Feucht und von der „Eghalander Gmoi“ aus Nürnberg. Der Pöttmeser Verein präsentierte die Aichacher Tracht. Ins Auge stach auch die bayerische Gebirgstracht.

Ausgerechnet am Festtag hatte der Pöttmeser Vereinsvorsitzende Martin Rupprecht Probleme mit seiner Stimme. Er überließ das Wort deshalb seinem Vize Horst Brandner. Horst Brandner freute sich, dass so viele Trachtengruppen mit den Pöttmesern feierten. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Franz Schindele, der Familie von Gumppenberg mit Franziskus Freiherr von Gumppenberg und seiner Verlobten Katharina Gräfin von Ballestrem an der Spitze, den weiteren Ehrengästen und vor allem den Patenvereinen: dem Zeidler- und Volkstrachtenverein Feucht bei Nürnberg, Dö Birkastoana Grasheim, D’Lechtaler Thierhaupten und Enzian Ingolstadt.

Max Bertl, stellvertretender Landesvorsitzender des Bayerischen Trachtenverbands, betonte, der Gauheimatabend zeige, dass die Gemeinschaft der Trachtler lebendig sei. Er forderte die Mitglieder auf, die Gemeinschaft weiter zu pflegen. Er dankte den Mitgliedern des Pöttmeser Trachtenvereins, die den Verein durch die Zeit getragen und aufrechterhalten haben. „Wir feiern heuer 100 Jahre Freistaat und davon hat der Pöttmeser Trachtenverein 95 Jahre mitgetragen“, sagte Bertl.

Im Rahmen des Festabends ehrten Vorsitzender Martin Rupprecht und Horst Brandner einige Mitglieder. Das Ehrenzeichen in Silber erhielt Irmi Mayr für langjährige Mitgliedschaft, das Ehrenzeichen in Gold Erna Langhans für 50 Jahre Mitgliedschaft. Zum Ehrenmitglied wurde Rita Schafnitzel für besondere Verdienste berufen. Zahlreiche Ehrungen gab es auch vom Gauverband. Darunter war Franz Weixler aus Thierhaupten (Landkreis Augsburg). Der 86-Jährige von den Lechtaler Trachtlern ist seit 70 Jahren Mitglied im Trachtenverband.

Durch den Gauheimatabend führte der Pöttmeser Ludwig Kramer. Eröffnet wurde der Tanzabend mit dem sogenannten „Gauschlag“, bei dem alle Plattler des Trachtengaus auf der Bühne eine Kostprobe gaben. Zu sehen waren im Laufe des Abends die unterschiedlichsten Tänze. Eine Einlage gaben auch die Kühnhauser Goaßlschnoizer. Mit der Bayernhymne klang der Abend aus.

