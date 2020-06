14:30 Uhr

100000 Euro Schaden: Sattelzug kommt von B300 ab

Erneut kommt am Dienstag ein Sattelzug auf der B300 bei Gachenbach von der Straße ab. Der Fahrer bleibt unverletzt, der Schaden ist groß.

Genau an der gleichen Stelle wie bereits im Februar kam am Dienstag ein Sattelzug von der B300 im Gemeindebereich Gachenbach nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Der Unfall wurde von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet und gegen 08:20 Uhr bei der Leitstelle mitgeteilt. Der Fahrer war in Richtung Kühbach unterwegs.

23 Tonnen Stahlstangen müssen umgelagert werden

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Um das Fahrzeug aus der misslichen Situation zu befreien, musste schweres Bergegerät eingesetzt werden. Die Ladung des Aufliegers, ca. 23 Tonnen Stahlstangen, musste zuerst umgeladen und der Sattelzug mit einem Bergekran zurück auf die Fahrbahn gehoben werden.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B300 kam es nicht, da die Bergung über die parallel verlaufende Gemeindeverbindungsstraße erfolgen konnte. Die Bergung dauerte bis in den Nachmittag hinein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100000 Euro geschätzt. (AZ)

Erneut kam bei Gachenbach ein Sattelzug von der B300 ab. Bild: Jürgen Terno/Polizeiinspektion Schrobenhausen





