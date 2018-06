vor 40 Min.

107-Jährige kommt ins Fernsehen

Anna Lang lebt in Augsburg und ist 107 Jahre alt. Unser Bild zeigt sie mit ihrer Tochter.

Anna Lang lebt in Augsburg, ist aber auch in Aindling bekannt. Was sie mit der Marktgemeinde verbindet und warum sie nun ins Fernsehen kommt.

Anna Lang lebt in Augsburg und ist 107 Jahre alt. Sie hat während des Ersten Weltkriegs einige Jahre im Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen verbracht und besuchte in Stotzard, ebenfalls ein Ortsteil der Marktgemeinde Aindling, die Schule. Zumindest Teile ihrer Lebensgeschichte sendet der Bayerische Rundfunk am kommenden Montag, 11. Juni, ab 22 Uhr. unter dem Titel „Lebenslinien“. Das Bild zeigt Anna Lang und ihre Tochter. (mgw)

