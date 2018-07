vor 34 Min.

113 erfolgreiche Realschul-Absolventen in Friedberg

Schüler der Konradin-Realschule beschreiten den selbstgebauten „Weg des Ruhmes“. Eine junge Frau wird besonders geehrt.

Heiß waren die Temperaturen und die Musik des Schulblasorchesters sowie der Swinging Peaceburgers, heiter und herzlich war die Atmosphäre, humorvoll und hintergründig waren die Reden, honigsüß die Präsente bei der Verabschiedung der 113 Absolventen der Konradin-Realschule Friedberg nach dem erfolgreichen Realschulabschluss 2018. Nach einem Gottesdienst in Herrgottsruh, musikalisch vom Schulchor gestaltet, und einem kurzen Stelldichein in den Grünanlagen der Schule begrüßte Schulleiter Anton Oberfrank die Absolventen, ihre Eltern und Angehörigen, die Lehrkräfte und Ehrengäste in der bunt dekorierten Landkreisturnhalle zum Festakt.

Der Eingangsbereich war von den Schülern zum „Walk of Fame“ gestaltet, den sie sichtlich stolz beschritten. Eine Ausstellung von Arbeiten aus dem Kunstunterricht der Kunstklasse 10b hieß die Gäste optisch willkommen, musikalisch wurden sie vom Schulblasorchester unter der Leitung von Heike Schamberger empfangen. Als Vertreter der Politik gratulierten Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, der stellvertretende Landrat Manfred Losinger und Friedbergs Zweiter Bürgermeister Richard Scharold den Absolventen zu ihrem Schulabschluss. „Die Gesellschaft wartet auf euch“, so Scharold. Das Engagement und der Einsatz der jungen Leute werden dringend gebraucht, hoben alle Politiker in ihren Grußworten hervor. Den Realschülern stünden alle Wege offen, ob an der benachbarten FOS/BOS oder in vielerlei Ausbildungsberufen, betonte Tomaschko. Es gelte nun, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem attraktiven Abschluss ergeben.

„Bleibt locker“

Der Vorsitzende des Elternbeirats, Professor Michael Stoll, brachte die Zuhörer mit besinnlichen, hintergründigen Worten zum Nachdenken. „Uns geht es gut, sehr gut.“ Er appellierte an die jungen Menschen, bei allem berechtigten Anlass zu feiern, jene Menschen nicht zu vergessen, die auf der Flucht vor Krieg und Elend sind. Ausdrücklich dankte Stoll den Lehrkräften für ihr über den Unterricht hinausgehendes Engagement, das den guten Ruf dieser Schule präge.

Mit erheiternden Bildern und Worten erinnerten die Schülersprecher Brianna Murphy und Michael Wenning an Highlights ihrer Schulzeit. Im Lauf der Jahre hätten sie als Schüler ihr Wissen und ihr Verständnis stetig gesteigert. Die Schülersprecher dankten Eltern und Lehrern für die Vermittlung wichtiger Werte und Normen. Als herausragend engagierte Schülerin ihres Jahrgangs wurde Brianna Murphy vom Elternbeirat, von ihren Mitschülern und vom Schulleiter geehrt. „Wenn es so etwas wie den Spieler des Matches gibt, dann ist es Brianna!“, so Oberfrank.

Der Schuldirektor verabschiedete neben den Schülersprechern auch vier Elternbeiräte – Susanne Baur, Inge Gernt, Jörg Hunner und Michael Stoll – mit frischem Honig aus der schuleigenen Imkerei. „Lindenhonig, würzig und intensiv im Geschmack!“ Die Etiketten waren von Schülern mithilfe selbst hergestellter Stempel individuell gestaltet worden.

In seiner launigen Festansprache, traditionell zur Begeisterung der Zuhörer in gereimten Versen vorgetragen, unterzog der Schulleiter die Sprüche und Slogans auf den Abschluss-Shirts der Schüler einer humorvollen Analyse. „Es gibt noch anderes auf Erden, als Youtube-Star zu werden, als Influencer oder Blogger. Ihr habt ganz gut gewählt, bleibt locker.“

Im Rahmen der Ehrung der 24 Jahrgangsbesten mit einer Eins vor dem Komma wurden Brianna Murphy und Franziska Zettler für ihren Traum-Schnitt von 1,0 besonders herausgehoben, „ohne die vielen anderen zu vergessen, die als Schulsanitäter, Streitschlichter, Klassensprecher oder Musiker maßgeblich zum guten Schulklima beigetragen haben“, sagte der Schulleiter.

Nach der Überreichung der Abschlusszeugnisse, der Jahresberichte und individueller Auszeichnungen wurde unter den heißen Klängen der Big Band Swinging Peaceburgers musikalisch und kulinarisch im Freien froh gelaunt noch lange weitergefeiert. (AN)

Themen Folgen