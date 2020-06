vor 3 Min.

13-Jähriger im Unterschneitbacher Radtrail-Park verletzt

Bei einem Sturz im Unterschneitbacher Radtrail-Park verletzt sich ein 13-jähriger Bub. Mit dem Rettungshubschrauber wird er in die Uniklinik gebracht.

Ein 13-jähriger Bub ist nach einem Sturz mit dem Rad in Unterschneitbach am Mittwoch mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen worden. Laut Polizei fuhr der Bub gegen 14.30 Uhr den Radtrail-Park bei der Martinshöhe entlang.

Unfall im Radtrail-Park Unterschneitbach: Bub kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Sprung verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad und prallte alleinbeteiligt gegen einen Baum. Dabei erlitt der 13-Jährige schwere Rippelprellungen und musste mit den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (AZ)

