vor 17 Min.

14.000 Euro Schaden: 19-Jähriger baut Unfall beim Abbiegen

Ein 19-Jähriger übersieht beim Abbiegen bei Indersdorf ein entgegenkommendes Auto. Zwei Frauen müssen nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 19-jähriger Seat-Fahrer war am Dienstag gegen 19.20 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Stetten in Richtung Dachau unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2050 ordnete er sich auf der Linksabbiegespur ein und wollte Richtung Markt Indersdorf weiterfahren. Der Mann aus Wiedenzhausen übersah laut Polizei beim Abbiegen einen entgegenkommenden VW Polo und es kam zur Kollision.

Abbiegeunfall richtet hohen Schaden an

Die 56-jährige Fahrerin und ihre 57-jährige Beifahrerin mussten leicht verletzt ins Klinikum Dachau gebracht werden. Der Unfallverursacher kam ohne Blessuren davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung war die Feuerwehr Oberbachern im Einsatz. (AZ)

