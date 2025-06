Zu stark gebremst: 14-Jährige stürzt mit Pedelec

Leichte Verletzungen hat ein Mädchen beim Sturz mit einem Pedelec am Samstagnachmittag in Obergriesbach erlitten. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 14-Jährige gegen 14.15 Uhr mit ihrem Pedelec die Straße Am Aichberg hinunter. Als sie an den Kreuzungsbereich zum Eichenweg gelangte, bremste das Mädchen zu stark und stürzte alleinbeteiligt, so die Polizei.

Die 14-Jährige wird bei dem Unfall in Obergriesbach leicht verletzt

Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Sie erlitt Schürfwunden am rechten Arm und der rechten Kopfseite, musste laut Polizei aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. (bac)