12.06.2018

140 Franzosen kommen nach Pöttmes

Gäste aus La Haye-Pesnel werden im August erwartet. Es werden derzeit noch Unterkünfte gesucht

Von Vicky Jeanty

Das Partnerschaftskomitee steckt seit Längerem mitten in den Vorbereitungen. Am Samstag, 4. August, erwartet Pöttmes knapp 140 Freunde aus der Partnerstadt La Haye-Pesnel, die bis zum Freitag, 11. August, zu Gast sein werden. So bleibt ausreichend Zeit für ein abwechslungsreiches Programm. Geplant sind Ausflüge nach Kloster Weltenburg, Garmisch-Partenkirchen, München und Neuburg an der Donau. Weitere Fahrten führen nach Bad Wörishofen zu einer Ziegenfarm und zu Blumen Dehner in Rain am Lech. Der Abschied mit Picknick und Musik wird in Schorn gefeiert. Bereits zum dritten Mal stellen Richard Baron Herman und seine Gattin Ludwiga den Gästen und Gastfamilien ihre wunderbare Parkanlage rund ums Schloss für die Soirée zur Verfügung. Der diesjährige Besuch der Freunde aus Frankreich fällt mitten hinein in ein besonderes Ereignis. Am Sonntag, 5. August, überreicht ein Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats aus Brüssel Bürgermeister Franz Schindele die europäische Ehrenfahne. Wie berichtet ist Pöttmes für seine Verdienste auf europäischer Ebene ausgezeichnet worden. Dazu gehört auch die mittlerweile 37-jährige Partnerschaft mit La Haye-Pesnel. Die Übergabezeremonie findet im Rahmen einer eigenen Feier am Rathausplatz statt – unter Mitwirkung mehrerer Vereine, einzelner Kindergärten, dem Hort sowie den Musikkapellen aus Pöttmes und La Haye-Pesnel. Es sind kleine Tanzvorführungen geplant und im Rathaus gibt es eine Fotoausstellung zu ausgesuchten Themen. Geladen sind nicht nur politische Honoratioren, sondern vor allem auch die Bürger der Großgemeinde, die im Anschluss an den öffentlichen Teil zu Sekt und Häppchen greifen können.

Wer in derZeit vom 4. August bis zum 11. August bereit ist, französische Gästeaufzunehmen, der kann sich beiUschi Schlosser unter derTelefonnummer 08253/7319 melden.

