15-Jähriger kauftAuto und fährt

Polizei stoppt Spritztour

Einer Streife der Polizeiinspektion Schrobenhausen ist am Samstag gegen 20.30 Uhr ein Auto aufgefallen, an dem entstempelte Berliner Kennzeichen angebracht waren. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges in der Bischof-Sailer-Straße in Schrobenhausen entdeckten die Beamten einen 15-jährigen Schrobenhausener als Fahrer. Auf dem Beifahrersitz saß sein 16-jähriger Freund. Der 15-Jährige hatte das 14 Jahre alte Auto am selben Tag einer Schrobenhausenerin für einen geringen Betrag abgekauft. Gegen ihn wird nun laut Bericht wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, sowie Vergehen gegen Kraftsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AN)

