15-Jähriger mehrfach in Aichach verprügelt: Polizei bittet um Mithilfe

In Aichach ist ein 15-jähriger Jugendlicher bereits mehrfach verprügelt worden. In sozialen Medien kursieren Täterbeschreibungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Max Kramer

Ein 15-Jähriger aus Aichach ist in den vergangenen Wochen mehrfach Opfer von Prügelattacken geworden. Nach Auskunft der Polizei soll sich die Jüngste am vergangenen Dienstagabend um 18.35 Uhr ereignet haben. Drei Männer hätten den Jugendlichen auf dem Fußweg zwischen Pizza-Express (Münchner Straße) und Post (Augsburger Straße) abgepasst und ihm anschließend mehrfach heftig ins Gesicht geschlagen. Die Täter seien nach Beschreibung des Jugendlichen schwarz gekleidet, vermummt und zwischen 18 und 21 Jahre alt gewesen. Der 15-Jährige hat inzwischen Anzeige erstattet. In sozialen Medien kursieren bereits Täterbeschreibungen.

15-Jähriger wird Opfer von Prügelattacken: Polizei sucht Zeugen

Wie die Mutter des 15-Jährigen berichtet, ist dies bereits das dritte Mal in den vergangenen Wochen, dass ihr Sohn so verprügelt wurde. Die Täter seien jeweils in Gruppen von drei bis sechs Männern aufgetreten. Die Polizeiinspektion Aichach erklärt auf Anfrage, man ermittle "in alle Richtungen" und suche derzeit nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter Telefon 08251/8989-0 entgegen.

