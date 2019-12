vor 55 Min.

15 Laiendarsteller üben in Grimolzhausen schon fleißig

Der katholische Burschenverein spielt in Grimolzhausen Theater.

Der katholische Burschenverein bringt „Die Ledigensteuer“ auf die Bühne im Schützenheim. Außerdem gibt es noch einen Einakter

Tradition ist Trumpf beim katholischen Burschenverein in Grimolzhausen. Seit vielen Jahrzehnten präsentiert der Verein in der Weihnachtszeit bayerisches Bauerntheater. Um das Brauchtum weiterhin erfolgreich zu pflegen, treffen sich die insgesamt 15 Laienschauspieler nun schon seit vielen Wochen zu zahlreichen Proben. Gespielt wird auf der vor wenigen Jahren neu errichteten Theaterbühne im Grimolzhauser Alpenrose-Schützenheim, die alle Jahre durch einige Neuigkeiten ergänzt wird. Diese Neuheiten werden allesamt in Eigenleistung angefertigt.

Gespielt wird ein Dreiakter und im Anschluss ein lustiger Einakter. Ein Garant für den Erfolg sind wohl die beiden Regisseure, die wegen der zahlreichen Laienschauspieler eingesetzt werden. Seit vielen Jahren arbeitet Richard Meier als Regisseur des Einakters. Josef Sigl ist für den Dreiakter verantwortlich. Andrea Ottillinger und Lisa Boche sind wie in den vergangenen Jahren für die Maske zuständig. In diesem Jahr bekommen sie Unterstützung von Nadine Fischer. Jürgen Helfer ist wieder als Souffleur arrangiert. Heuer kommt „Die Ledigensteuer“, ein ländlicher Schwank in drei Akten von W. Kalkus, auf die Bühne. Der Burschenverein erhofft sich nicht nur Unterhaltung von dem Stück. Er möchte auch einen Beitrag zum Erhalt des ländlichen Brauchtums leisten. Es gibt auch viel Blechmusik, sodass die Verantwortlichen überzeugt sind, dass das Stück beim Publikum großen Anklang findet.

Über den Inhalt wird bis zur Aufführung Stillschweigen bewahrt. Aus den Namen der Darsteller macht der Verein aber kein Geheimnis: Großbauer Mathias Breitlinger wird von Christian Braun gespielt, seine Schwester Katharina von Bettina Braun, die Magd beim Breitlinger spielt Veronika Sigl, Stefan Zech den Barbier und Christian Huis Breitlingers Freund Alois Hintauf. Dessen Knecht wird von Tobias Stegmaier dargestellt und die Besenreitergodl übernimmt Theresia Sigl.

Anschließend ist der lustige Einakter von Maximilian Vitus „Warum – Darum“ vorgesehen. Daniel Zech spielt den Flienserlbauer, Stefanie Härtl seine Frau und Verena Schleger die Tochter. Dienstboten sind Katharina Sigl und Thomas Fischer, der Krachelbauer wird von Andreas Brunniger dargestellt, Pauli, sein Sohn, mimt Andreas Stegmeir. Peter Brunniger steht als Doktor auf der Bühne.

Premiere ist am Sonntag, 22. Dezember, ab 13.30 Uhr. Mit von der Partie werden heuer wieder die Freunde der Grimolzhausener Theatergruppe, die Bewohner der Caritas-Wohnstätten Haus St. Vinzenz mit ihren Betreuern aus Aichach-Oberbernbach sein. Für sie sind Eintritt und Verköstigung frei.

Weitere Aufführungstermine sind am Donnerstag, 26. Dezember, Samstag, 28. Dezember, Sonntag, 29. Dezember 2019, Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar 2020, jeweils ab 19 Uhr. (jty)

Telefonisch können in diesem Jahr keine Karten mehr reserviert werden. Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 4. Dezember, mittwochs und freitags von 19 bis 20 Uhr im Schützenheim in Grimolzhausen.