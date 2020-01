12:31 Uhr

15-jähriger Mofafahrer und Auto stoßen zusammen

Ein 15-jähriger Mofafahrer erllitt bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Todtenweis leichte Verletzungen.

Zu einem Unfall kommt es am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße bei Todtenweis zwischen einem 15-jährigen Mofafahrer und einem Auto. Der Jugendliche wird verletzt.

Ein 15-jähriger Mofafahrer hat am Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Todtenweis leichte Verletzungen erlitten. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei auf der Staatsstraße von Bach in Richtung Sand gefahren und wollte gegen 7.30 Uhr auf Höhe der Raiffeisenstraße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen 24-jähriger Fahrer gerade zum Überholen des Mofa angesetzt hatte. Der leicht verletzte Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AN)

Themen folgen