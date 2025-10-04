150 Jahre Paartalbahn: Alte Bilder erinnern an Aichachs Anschluss an die moderne Welt

Die erste Eisenbahn Deutschlands verkehrte 1835 in Bayern zwischen Nürnberg und Fürth. Das Verkehrsmittel brachte völlig neue

Möglichkeiten mit sich: schnellere Transportwege über weite Strecken, umfangreicher Güter- und Personentransport, komfortableres Reisen, wirtschaftlicher Aufschwung und Tourismus, um nur einige zu nennen. 40 Jahre später erhielt Aichach den Anschluss an diese moderne Welt. Die Paarstadt wurde am 15. Mai 1875 an die Eisenbahnstrecke Augsburg-Ingolstadt angeschlossen.

Die Aichacher Bahnhofsrestauration, hier eine Aufnahme aus dem Zeitraum 1938 bis 1958, wurde 1994 abgerissen. Foto: Stadtarchiv Aichach, Sammlung Kirchmeir

Eine Fotoausstellung im Stadtmuseum gibt ab sofort Einblicke in die Entwicklung und Veränderungen des Aichacher Bahnhofs und der Paartalbahn in den vergangenen 150 Jahren. Besondere Schnappschüsse und künstlerische Fotografien versetzen die Besucherinnen und Besucher zurück in vergangene Zeiten.

Alltag am Aichacher Bahnhof: Die Aufnahme von 1941 zeigt Pendlerinnen und Pendler am Aichacher Bahnhof. Foto: Sammlung Achter, Heinrich Bär

Gebaut wurde die Paartalbahn im 19. Jahrhundert aus zwei Richtungen: von Augsburg her und von Ingolstadt her. Vor Weihnachten 1874 wurde im Bahnhof Aichach der erste Augsburger Materialzug mit Böllern begrüßt. Am 6. Februar 1875 setzten die Bautrupps in Schrobenhausen feierlich das letzte Schienenstück ein. Am 1. Mai startete der Güterverkehr. Der erste Personenzug fuhr am 15. Mai.

Eine Besonderheit im Rahmen dieses Jubiläums wird am Mittwoch, 29. Oktober, ab 19 Uhr im Pfarrzentrum Aichach der Öffentlichkeit vorgestellt. Die sogenannte Aichacher Lance, ein heute kaum noch bekannter, historischer Tanz aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird von einer Gruppe Tänzerinnen und Tänzer erstmals seit über 120 Jahren wiederaufgeführt. Zusätzlich informieren Kurzvorträge darüber, was in Aichach und der Weltgeschichte in der Zeit um 1875 los war, und wie es zu dem Eisenbahnanschluss kam.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist ab sofort bis 16. November zusehen. Das Museum hat Dienstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An Allerheiligen ist geschlossen. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Der Aichacher Bahnhof, wie er zwischen 1940 und 1950 aussah. Foto: Sammlung Achter