vor 2 Min.

16-Jähriger aus Aichach kommt bei Motorradunfall ums Leben

Ein 16-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen tödlich verunglückt.

Ein Schüler aus Aichach ist am frühen Freitagmorgen mit seinem Motorrad gegen eine Hauswand geprallt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein 16-Jähriger aus dem Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach ist am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Schüler gegen 01.30 Uhr in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) mit seinem Motorrad auf der Schrobenhausener Straße in Richtung B300 unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Jugendliche bei geradem Straßenverlauf nach links von der Fahrbahn ab.

Dort stieß der 16-jährige Schüler zunächst vor eine Mülltonne, bevor er gegen eine Hauswand prallte. Dabei erlitt der Jugendliche so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Laut Polizei soll nun ein Gutachter die Unfallursache klären. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. (AZ)

