vor 58 Min.

16-Jähriger baut schweren Unfall mit Auto der Mutter

Glück hatte ein 16-Jähriger, der am Freitagabend auf der Kreisstraße bei Aindling zu schnell unterwegs war und sich mit dem Auto mehrmals überschlagen hat. Der Jugendliche ohne Führerschein wurde leicht verletzt.

Auto überschlägt sich mehrmals auf Kreisstraße bei Aindling: Jugendlicher ohne Führerschein fährt zu schnell, hat aber Glück.

Von Christian Lichtenstern

Mit dem Auto der Mutter hat ein 16-Jähriger auf der Kreisstraße AIC 8 bei Aindling einen schweren Verkehrsunfall gebaut. Der Wagen überschlug sich mehrmals, der Jugendliche wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der junge Mann ohne Führerschein war laut Polizeiangaben am späten Freitagabend gegen 22 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit von Appertshausen (Gemeinde Petersdorf) kommend in Richtung Aindling unterwegs. Unmittelbar nach der Abzweigung zum Aindlinger Ortsteil Binnenbach verlor er an der dortigen Kuppe aufgrund seinen hohen Tempos die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrmals und blieb laut Polizeibericht 70 Meter weiter auf dem Dach im Acker liegen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Wie der junge Mann an das Auto seiner Mutter gelangt ist, wird laut Bericht noch ermittelt. Da es zunächst hieß, dass eine Person eingeklemmt ist, wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Der Unfallfahrer war bei Ankunft der Rettungskräfte allerdings bereits befreit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Aindling und Pichl-Binnenbach übernahmen die Erstversorgung, sicherten die Einsatzstelle ab und leiteten den Verkehr um. Die Kreisstraße war nach rund eineinhalb Stunden wieder frei.

