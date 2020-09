13:33 Uhr

16-Jähriger fährt mit Leichtkraftrad in Ecknach gegen Schranke

Ein jugendlicher Leichtkraftradfahrer will am Mittwochabend in dem Aichacher Stadtteil auf einen Baumarktparkplatz fahren. Dabei übersieht er die Schranke.

Ein 16-Jähriger, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war, ist am Mittwochabend im Aichacher Stadtteil Ecknach mit einer Schranke kollidiert.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Jugendliche gegen 21.30 Uhr von der Industriestraße kommend auf den Parkplatz eines Baumarktes fahren. Dabei übersah der Jugendliche laut Polizei die Schranke an der Zufahrt zum Parkplatz und fuhr dagegen.

Der Jugendliche stürzt, hat aber Glück

Der 16-Jährige sei gestürzt, habe sich glücklicherweise aber keine Verletzungen zugezogen, so die Polizei. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (bac)

