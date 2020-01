10:37 Uhr

16-Jähriger schlägt vor Aichacher Disco auf Autos ein

Mehrere Autos hat ein betrunkener Jugendlicher am frühen Samstagmorgen in Aichach beschädigt. Und das war nicht das Einzige, was ihm nun Ermittlungen einbringt.

Ein 16-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Aichach gegen mehrere Autos geschlagen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 2.20 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek M-Eins.

Polizeibericht Aichach: Zwei Promille und gefälschter Ausweis

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Jugendliche zuvor mit dem Ausweis eines Freundes Zugang zur Diskothek verschafft hatte.

Gegen den mit knapp zwei Promille stark alkoholisierten Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung sowie wegen Missbrauchs von Ausweispapieren ermittelt. (bac)

