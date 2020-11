vor 35 Min.

16 Meter, dreieinhalb Tonnen: Christbaum auf dem Stadtplatz Aichach steht

Am Montagvormittag ist auf dem Aichacher Stadtplatz der Christbaum aufgestellt worden. Er ist 16 Meter lang, wiegt dreieinhalb Tonnen und stammt aus Hohenzell Landkreis Dachau.

Seit Montag geht es in Aichach ein bisschen weihnachtlicher zu: Auf dem Stadtplatz steht der Christbaum. Er ist deutlich länger und schwerer als seine Vorgänger.

Von Max Kramer

Aichach suche den Super-Christbaum, so hieß es in den vergangenen eineinhalb Monaten. Die Stadt hatte über einen öffentlichen Aufruf nach einer geeigneten Tanne gefahndet. "Geeignet" hieß in diesem Fall: mindestens zwölf Meter lang und mit regelmäßigem Wuchs. Seit Montagvormittag steht die Gewinnerin fest.

Der neue Christbaum wurde über den Tandlmarkt auf den Aichacher Stadtplatz gebracht. Bild: Max Kramer

Neu er Christbaum auch dem Aichacher Stadtplatz ist länger als Vorgänger

Der neue Christbaum auf dem Aichacher Stadtplatz stammt von einer Privatperson aus Hohenzell (Landkreis Dachau), ist rund 16 Meter lang und wiegt dreieinhalb Tonnen. Er ist damit deutlich länger und schwerer als seine Vorgänger. "Ein Prachtexemplar", konstatierte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, der die spektakuläre Aufstell-Aktion neben einigen Schaulustigen mitverfolgte.

Der rund 40 Jahre alte Baum wurde über die Martinstraße und den Tandlmarkt auf den Stadtmarkt transportiert. Fünf Bauhof-Mitarbeiter waren im Einsatz. Sie wurden von der Aichacher Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte, und der Polizei unterstützt.

Die Polizei sicherte den Stadtplatz für rund eine Stunde. Bild: Max Kramer

Bürgermeister Habermann erhofft sich "Weihnachts-stimmung"

Das Aufstellen dauerte rund eine Stunde, der Stadtplatz war während dieser Zeit abgesperrt. Nach Auskunft von Michael Neumeyer, Leiter des städtischen Bauhofs, lief der Einsatz bei Nieselregen komplett nach Plan. Bürgermeister Habermann sagte, er erhoffe sich von dem Christbaum in Aichach "zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung".

